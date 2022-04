Costa, Sanchez e Scholz unidos no apelo ao voto em Macron nas eleições francesas

Primeiros-ministros de Portugal e Espanha e chanceler alemão defendem que França deve permanecer do lado dos valores europeus.

Os primeiros-ministros de Portugal e Espanha e o chanceler alemão apelaram esta quinta-feira à votação em Emmanuel Macron nas eleições presidenciais de domingo, defendendo que a França deve permanecer do lado dos valores da Europa.

O Presidente cessante francês enfrenta no domingo a candidata da extrema-direita Marine Le Pen na segunda volta das presidenciais.





"A segunda volta das eleições presidenciais francesas não pode ser 'business as usual' para nós. A escolha que o povo francês enfrenta é crucial --- para a França e para cada um de nós na Europa. É a escolha entre um candidato democrático, que acredita que a força da França cresce numa União Europeia poderosa e autónoma, e uma candidata de extrema-direita, que se coloca abertamente do lado daqueles que atacam a nossa liberdade e a nossa democracia --- valores baseados nas ideias francesas do iluminismo", defendem António Costa, Pedro Sanchez e Olaf Scholz.