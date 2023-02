CP avisa que greve sem serviços mínimos vai durar até 21 de fevereiro

Paralisação da circulação de comboios inicia-se na quarta-feira.

A CP informou esta segunda-feira que o Tribunal Arbitral não decretou serviços mínimos para a greve de trabalhadores que começa na quarta-feira e que alargou as previsões de "fortes perturbações" na circulação até 21 de fevereiro.

"O Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social não decretou serviços mínimos para este período de greves", lê-se num comunicado enviado pela CP - Comboios de Portugal, referindo-se à greve convocada por diversas organizações representativas dos trabalhadores, entre 8 e 21 de fevereiro.

Assim, a empresa prevê "fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 00h00 do dia 08 de fevereiro de 2023 e as 24h00 do dia 21 de fevereiro de 2023".