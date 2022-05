Empresa transportou o dobro de pessoas no 1º trimestre face a 2021 e mais 3% do que em 2019.

A CP transportou 32 milhões de passageiros no primeiro trimestre do ano, o dobro face ao período homólogo de 2021 e 3% acima de 2019, mas os proveitos de tráfego ficaram ainda 28% abaixo do valor registado antes da pandemia.