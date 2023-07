Creches passam a poder estar abertas durante a noite

Governo pretende "melhorar a conciliação entre trabalho, vida pessoal e familiar".

As creches vão passar a poder estar abertas em "período noturno", segundo consta na portaria publicada quinta-feira em Diário da República.A portaria também indica que as creches vão poder ser instaladas em contentores ou integradas em universidades ou hospitais, o que já se verifica no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB), na Covilhã, e no Hospital da Universidade de Coimbra.

"As creches podem instalar-se em construções modulares, em edifícios existentes ou em espaços integrados em universidades, estabelecimentos hospitalares, empresas e entidades públicas", lê-se na portaria.

Como já tinha sido anunciado pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, cada sala das creches vai poder abrir mais dois lugares. A medida pretende criar cerca de "seis mil lugares" ainda este ano.



A portaria refere que o aumento da capacidade das creches "é fundamental para garantir igualdade de oportunidades entre homens e mulher e garantir igualdade de oportunidades às crianças".



A ministra também tinha anunciado, na quarta-feira, "a reconversão automática de espaços previamente dedicados à área de infância para salas de creche, desde que salvaguardadas naturalmente as questões de segurança e de conforto das crianças, bastando uma comunicação ao Instituto de Segurança Social para o efeito".



A intenção do Governo com estas medidas é "melhorar a conciliação entre trabalho, vida pessoal e familiar".