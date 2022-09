Criança baleada no Almada Fórum é uma menina de cinco anos e "está estável"

Uma ambulância dos Bombeiros da Trafaria foi acionada para um baleado.

Uma menina de cinco anos ficou ferida no joelho num tiroteio que aconteceu este sábado no centro comercial Almada Fórum, em Setúbal.De acordo com o CDOS de Setúbal, a vítima foi transportada para o Hospital Garcia de Orta com ferimentos ligeiros, mas, segundo os Bombeiros da Trafaria, "está estável".Na origem dos disparos, que terão acontecido na zona da restauração, poderá estar um confronto entre grupos rivais, segundo relatos.Ao que oapurou, há um espaço delimitado na restauração com perícias por parte das autoridades.Foi mobilizado um forte dispositivo policial para o local. A PSP está a averiguar a ocorrência, estando um indivíduo sob suspeita: "Estamos a tentar perceber o envolvimento de um indivíduo intercetado", acrescentou.Os bombeiros da Trafaria foram acionados para o local cerca das 22h.