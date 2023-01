Criança de 3 anos ferida com gravidade em atropelamento no Seixal

Acidente aconteceu na Rua Pedro Álvares Cabral, em Arrentela.

Uma criança, de 3 anos, foi esta tarde atropelada por um carro e sofreu ferimentos graves, na Rua Pedro Álvares Cabral, em Arrentela, no Seixal.

No local estiveram oito operacionais apoiados por quatro viaturas incluindo os Bombeiros Voluntários do Seixal, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Garcia de Orta e a PSP.

O alerta foi dado às 15h23.