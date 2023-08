Criança de 4 anos ferida em colisão entre bicicleta e carro em Barcelos

Vítima terá sofrido um traumatismo cranioencefálico.

Um menino, de quatro anos, ficou ferido, na tarde desta quarta-feira, na sequência de uma colisão entra a bicicleta em que circulava e um carro, no acesso a um parque de estacionamento, na rua da Telheira, em Galegos S. Martinho, Barcelos.O alerta foi dado às 19h33.No socorro, estiveram os Bombeiros de Barcelos, com uma ambulância e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação.Depois de estabilizada a criança foi levada para o Hospital de Braga, com acompanhamento médico. Terá sofrido um traumatismo cranioencefálico.A GNR esteve no local e investiga.