Criança de dez anos e mãe morrem em acidente de carro em Odemira

Um acidente grave esta madrugada de sábado fez duas vítimas mortais, uma mãe de 42 anos e filho de 10, em Odemira. O acidente provocou ainda ferimentos a dois GNR e uma jovem com cerca de 20 anos, que seguia com a mãe e o irmão - as vítimas mortais - no carro.O alerta foi dado por volta das 2h10.A estrada esteve cortada nos dois sentidos, mas foi reaberta por volta das 7h30.Ao que oapurou, existiu um primeiro despiste que não fez nenhuma vítima, foi acionado o reboque e a GNR para o local. Mais tarde um outro veículo [em que seguia a mãe com os dois filhos] embateu na parte traseira do reboque fazendo-o colidir com o carro da GNR.No local estiveram 18 operacionais apoiados por 11 viaturas.