Criança de oito anos dispara arma do pai e mata bebé na Florida, EUA

Uma criança de oito anos disparou uma arma e acabou por matar acidentalmente um bebé de um ano, no passado domingo, num motel na Florida, nos Estados Unidos da América.

Segundo as autoridades norte-americanas, uma bebé de dois anos acabou também por ficar ferida no mesmo acidente. O pai da criança deixou uma arma guardada no armário do quarto, mas depois de sair, a criança encontrou-a e disparou.

Os dois bebés que foram baleados são filhos da namorada do pai, de acordo com o jornal ABC News, que cita o Xerife do Condado de Escambia, na Florida.De acordo com os investigadores norte-americanos, o homem, que já tem antecedentes criminais, conta com duas acusações de negligência, adulteração de provas e posse de uma arma de fogo.