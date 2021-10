Criança de quatro anos desaparece durante acampamento em família na Austrália

Mãe de Cleo deu o alerta com uma publicação no Facebook. Estão a ser feitas buscas pela menina.

Uma menina de quatro anos desapareceu na madrugada deste sábado da tenda da sua família enquanto acampava no deserto selvagem da Austrália.



Cleo Smith foi vista pela última vez às 01h30 da manhã (hora local) e utilizava um pijama rosa brilhante com flores azuis e borboletas estampadas.

Em toda a zona oeste da Austrália está a ser conduzida uma busca desesperada pela criança. Ainda assim, o jornal The Sun diz que o desaparecimento está a ser descrito como "muito incomum".

A mãe de Cleo deu o alerta para o desaparecimento da menina com uma publicação no Facebook apelando a quem tenha informações para falar com ela.







O parque de campismo de Blowholes, também conhecido como 'Point Quobba' é bastante famoso na Austrália e usualmente descrito como "isolado", sendo que os visitantes são incentivados a levar comida, água e combustível.



O jornal The Sun avança ainda que o parque não tem "casas ou lojas nas proximidades".