Pelo menos 19 mortos em incêndio em edifício em Nova Iorque. Há 9 crianças entre as vítimas

Al menos 200 bomberos batallan con incendio en edificio de El Bronx; hay más de 30 heridos graves pic.twitter.com/enLnt2hMzd — Silvio Ernesto (@SilvioErnesto86) January 9, 2022

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/yrTYwOfonH — FDNY (@FDNY) January 9, 2022

Um incêndio está este domingo a deflagrar num edifício de 19 andares na zona do Bronx na cidade de Nova Iorque, nos EUA.O alerta foi dado pelas 11h00 locais. O fogo terá começado no terceiro andar do edifício, revela a CNN.Já foram identificadas 63 pessoas com diversos níveis de ferimentos graves causados pelo fumo. Pelo menos 32 pessoas foram levadas para hospitais com ferimentos, avança o jornal New York Post. Foram confirmados 19 óbitos. Entre eles 9 crianças, uma delas de 4 anos, confirmaram as autoridades àquele jornal.No local encontram-se cerca de 200 bombeiros a combater as chamas.Há vários vídeos a circular nas redes sociais sobre o aparato no local.