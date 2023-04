Criança de seis anos e família apanhados a assaltar casa desabitada em Amares

Alerta foi dado por uma popular, vizinha da residência, que ao passar se apercebeu da viatura dos assaltantes estacionada junto à casa.

Dois homens e uma mulher foram apanhados em flagrante pela GNR, esta sexta-feira ao final da tarde, enquanto assaltavam uma casa desabitada na freguesia de Lago, em Amares. Segundo apurou ojunto de fonte da GNR, os assaltantes, todos com ligações familiares, estavam acompanhados por uma criança com cerca de seis anos.De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado por uma popular, vizinha da residência, que ao passar se apercebeu da viatura dos assaltantes estacionada junto à casa.Para o local foi de imediato acionada uma patrulha da GNR de Amares que intercetou o grupo no interior da casa. Ainda tentaram fugir a pé do local, mas acabaram detidos pelos militares. Tinham já a viatura carregada com vários materiais, nomeadamente cobre, e quando foram abordados estariam à procura de outros bens dentro da habitação.