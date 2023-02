Criança de seis anos e jovem de 20 morrem atropelados por carro em Jerusalém. Autoridades falam em ataque terrorista

Condutor foi alvejado antes de perder o controlo do veículo e embater numa paragem de autocarro, onde estavam as vítimas.

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas esta sexta-feira depois de um carro e embater contra aqueles que esperavam numa paragem de autocarro em Jerusalém, Israel. As vítimas mortais a registar são uma criança de seis anos e um jovem de 20.Ao que a Reuters conseguiu apurar, a ocorrência ter-se-á tratado de um ataque terrorista, uma vez que testemunhas viram o condutor levar um tiro antes de se despistar. Foi depois encontrado morto no local."Todos estavam deitados, em muito mau estado. Para nosso pesar uma criança não sobreviveu", referiu um médico, citado pela Reuters.Israel tem vividos momentos de tensão e preocupação face ao conflito com a Palestina. Este acidente junta-se ao do passado mês, quando um homem matou sete pessoas à porta de uma sinagoga.Após esta ocorrência, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, assegurou que vai reforçar a segurança na cidade e que o suspeito está a ser procurado.