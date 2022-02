Criança desaparecida desde 2019 encontrada escondida debaixo de escada

Paislee Shultis, uma menina dada como desaparecida em julho de 2019, em Nova Iorque, EUA, na altura apenas com 4 anos, foi encontrada viva pela polícia esta segunda-feira, escondida debaixo de uma escada.

A menina vivia, na altura, em casa dos tutores legais, em Cayuga Heights, Nova Iorque. Os principais suspeitos sempre foram os pais biológicos, Kimberly Cooper e Kirk Shultis, que tinham perdido a custódia da criança.

Esta segunda-feira, a polícia de Saugerties recebeu uma denúncia anónima a referir que a menina estava com os pais biológicos numa casa em Fawn Road, cerca de 250 quilómetros de onde desaparecera.Com mandado para revistar a casa, a polícia acabou por "reparar em algo na escada que levava até a uma cave da residência que chamou a sua atenção, já depois de o proprietário da habitação ter negado qualquer conhecimento do paradeiro da criança."Os polícias, ao verem dois pés que pareciam ser de uma criança, removeram dois degraus e encontraram Paislee.Procedeu-se à detenção dos pais da criança e do avô paterno, acusados de colocar em risco o bem-estar da criança. Paislee foi devolvida ao seu tutor legal.