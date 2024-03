Criança e adolescente baleados em confronto entre traficantes e paramilitares no Rio de Janeiro

Menino de 4 anos foi atingido no nariz e menina, de 15, na cabeça.

Num novo episódio de inocentes vítimas da brutal violência que tomou conta do Rio de Janeiro e da região metropolitana da cidade brasileira, uma menina de 14 anos que voltava da escola foi gravemente ferida à bala durante um confronto armado entre paramilitares e traficantes numa rua de São João de Meriti, na Grande Rio de Janeiro. Um menino de cinco anos também foi atingido por um projéctil, mas com menos gravidade.

A menina, que estava com a roupa da escola e uma mochila nas costas, foi atingida por três tiros, um deles na cabeça. Levada por populares para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Jardim Íris, ela foi transferida logo depois para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, outra cidade da região conhecida como Baixada Fluminense, dada a gravidade dos ferimentos. Fontes deste hospital divulgaram no final desta terça-feira que o estado da estudante era muito grave e que passava por uma delicada cirurgia. A menina chegou ao hospital já entubada e sem consciência.

Já o menino, atingido por uma bala no nariz, também foi levado para a UPA Jardim Íris e transferido em seguida para outra unidade hospitalar de São João de Meriti. Mas, de acordo com as informações disponíveis, não corre risco de vida.

Os dois foram baleados na esquina da Rua Cambuci com a Rua Euclides da Cunha, quando membros de uma milícia, grupo paramilitar formado por polícias corruptos e ex-polícias, faziam uma "cobrança". Na verdade, eles estavam a extorquir comerciantes da região, obrigados a pagar por suposta segurança que o grupo lhes diz dar.

Traficantes que dominam os bairros Dique e Faisão, rivais dos milicianos, chegaram de repente ao local e iniciou-se um violento confronto, que além de ferir os dois menores deixou marcas de tiros nas paredes de imóveis e em diversos veículos. Em dois carros usados e depois abandonados pelos criminosos que se enfrentaram no meio da via pública a polícia encontrou pistolas, inúmeros carregadores, cinturões de munição, granadas e telemóveis.