Criança em estado grave após ser atingida com objeto de pedra em Peso da Régua

Vítima foi estabilizada e transportada ao hospital de São João, no Porto.

Uma criança, de 5 anos, ficou em estado grave, na tarde desta quarta-feira, depois de ter sido atingido com um objeto de pedra, alegadamente um artigo de decoração de jardim, em Peso da Régua.

Segundo apurou o CM, a criança foi transportada para o hospital de São João, no Porto.

A vítima foi estabilizada no local pelos bombeiros de Peso da Régua que contaram com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Vila Real no transporte da mesma.

Apesar das circunstâncias do que aconteceu não serem conhecidas, a GNR não foi acionada.