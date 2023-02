Criança entre os feridos por pirotecnia no jogo do Sporting na Dinamarca

Menor foi transportado para o hospital, referiu o clube dos leões em comunicado.

O Sporting acaba de emitir um comunicado de condenação aos incidentes provocados pelo uso de pirotecnia no jogo com o Midtjylland, na Dinamarca, que assinalou o apuramento dos leões (1-5 no agregado) para os oitavos-de-final da Liga Europa.Adeptos sportinguistas, como noticiámos, deflagraram vários artefactos na MCH Arena, nomeadamente flash lights, tochas e potes de fumo, que feriram uma criança e um steward."A Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD lamenta e condena profundamente que, no jogo de hoje frente ao FC Midtjylland, uma criança e um Assistente de Recinto Desportivo (ARD) tenham sofrido ferimentos devido ao uso indevido e proibido pela UEFA de pirotecnia", começa por referir o Sporting, que fica agora sujeito a sanções por parte do organismo que tutela o futebol europeu."Depois de assistida no local, a criança foi levada para o hospital e o ARD foi assistido numa ambulância no estádio por ter sido atingido na cabeça com um pote de fumo. É a segunda vez que, no espaço de um mês, crianças são atingidas pelo uso indevido de material pirotécnico", prossegue o clube de Alvalade, em alusão às queimaduras provocadas numa criança de 9 anos, vítima de uma chuva de tochas lançadas do sector da Juventude Leonina, na final da Allianz Cup com o FC Porto, a 28 de janeiro, em Leiria (uma dezena de adeptos recebeu assistência dos bombeiros).O Sporting termina o comunicado considerando que "é crítico para o Desporto, e para maioria dos adeptos que se desloca a apoiar o seu clube, sozinho ou em família, que as autoridades intervenham urgentemente com determinação, sob prejuízo de em breve estarmos a lamentar consequências mais graves." "A maioria tem de sentir-se protegida para trazer os seus a apoiar os seus", concluem os verdes e brancos.