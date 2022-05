Crianças doentes com cancro dizem adeus à Ucrânia à procura de um lugar seguro longe da guerra

Apesar deste hospital se situar em Lviv, a quilómetros dos locais mais fustigados pelos combates, não é um local seguro para estas crianças. As janelas estão tapadas, de forma a tentar evitar que os vidros partam, mas o local continua a representar perigo para todos aqueles que necessitam de cuidados.A guerra afetou o fornecimento de medicação e o frequente soar das sirenes de ataque antiaéreo torna impossível a missão de cuidar das crianças. Sempre que se ouvem sirenes, os meninos e meninas refugiam-se, juntamente com os familiares que os acompanham, na cave do hospital.Elina, de apenas sete anos, foi diagnosticada com um tumor maligno no cérebro no final do ano passado, é uma das meninas internadas neste hospital. A mãe, Oksana, explicou que as duas abandonaram a cidade onde moravam, no leste da Ucrânia, e viajaram para Kiev, para que a menina efetuasse os tratamentos. Quando começou a guerra, acabaram por ir para Lviv."Disseram que vamos sair daqui, em princípio para a Polónia, mas não sei para onde iremos a partir daí", disse Oksana. "Tenho medo da incerteza", acrescentou.Algumas crianças vão ser transportadas de ambulância. As mais estáveis vão de comboio, que será escoltado por carros da polícia."Somos responsáveis por estas crianças", diz o médico de emergência Pawel Kukiz-Szczucinski.As crianças vão viajar acompanhadas, na maioria dos casos pelas mães e irmãos. Os pais ficam na Ucrânia para lutar contra os invasores.Mykhalo Vivcharenko prepara-se para se despedir da esposa Ivanka, do filho Marko, de quatro anos, e da filha bebé, com apenas seis meses. Marko foi operado a um tumor cerebral recentemente."Esperamos que isto seja para o melhor, que tudo esteja bem", diz Mykhalo. "Esperamos que todos sejam felizes". Apesar de ser difícil... tudo ficará bem".