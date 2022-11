Crianças esperam mais de quatro horas nas Urgências em Portugal

Médicos evidenciam "as ausências de rumo e de estratégia, face às dificuldades inerentes ao próprio SNS".

As temperaturas baixas dos últimos dias fizeram disparar a procura dos serviços de Urgência dos hospitais. A meio da tarde de terça-feira, os tempos de espera era maior nas Urgências Pediátricas do que nas de adultos. Em alguns hospitais, como o D. Estefânia (Lisboa) ou o de Viseu, a espera das pulseiras verdes (menos urgentes) na Pediatria era superior a 4 horas. Noutros hospitais, como os de Cascais, Vila Franca de Xira, Aveiro, Torres Novas e Barreiro, os bebés e crianças eram obrigados a esperar mais de 3 horas para serem vistos por um médico. Nos casos das crianças com pulseira amarela (urgente), a unidade com mais tempo de espera era o Hospital de Penafiel, com 2 horas e 48 minutos. No Hospital de Torres Novas, as crianças triadas como urgentes esperavam 2 horas e 36 minutos.

Nas Urgências de adultos, os utentes com pulseira verde podiam esperar 4 horas e 15 minutos no Hospital de Loures e mais de 5 horas no Amadora-Sintra. Neste hospital, os chefes e subchefes das equipas do Serviço de Urgência de Medicina apresentaram esta terça-feira a demissão, por considerarem estar em causa a qualidade assistencial e a segurança dos utentes. Os 44 médicos afirmam que o hospital "vive, uma vez mais, momentos de enorme dificuldade na nobre missão de prestar a melhor atividade assistencial à população que a ele recorre". Os médicos afirmam que, "às portas de mais um inverno, cuja conjugação de fatores faz sentir uma elevadíssima pressão na atividade assistencial", não podem deixar de evidenciar "as ausências de rumo e de estratégia que, face às dificuldades inerentes ao próprio SNS, permitiriam enfrentar os difíceis momentos que se avizinham".





