Crianças podem escolher género na escola

O Partido Socialista quer que os/as alunos/as possam escolher o vestuário que quiserem, independentemente de terem nascido meninos ou meninas. As crianças que o pretendam, a partir do 1º ano, vão poder ser chamados/as pelos nomes que escolherem, independentemente do que estiver no assento de nascimento.Saiba mais no site do Correio da Manhã