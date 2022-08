Crime brutal no Algarve: Encontrada mala com corpo de mulher esquartejada

Ossadas descobertas são de mulher, que foi desmembrada. Autoridades admitem ser mulher, de 49 anos, desaparecida em junho.

Não há dúvidas de que foi um crime violento. O cadáver de uma mulher está desmembrado, tudo indica que se encontrava no local há pouco mais de um mês e a rápida decomposição dos restos mortais está relacionada com as temperaturas altas que se têm feito sentir na zona de mato onde foram deixados, em Almancil, no concelho de Loulé. Falta saber de quem se trata, mas a Polícia Judiciária admite que seja Sandra Andrade, a mulher de 49 anos desaparecida de Quarteira, no mesmo concelho, a 24 de junho. Faltam, no entanto, partes do corpo que as autoridades ainda procuram.Leia a notícia completa no Correio da Manhã