Crimes de violência doméstica aumentam novamente

Nos primeiros seis meses deste ano foram feitas 80 denúncias por dia. Quase quatro a cada hora.

Os crimes de violência doméstica dispararam, no primeiro semestre do ano, para valores anteriores à pandemia da Covid-19. De acordo com números oficiais divulgados pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, PSP e GNR receberam, entre 1 de janeiro e 30 de junho, 14 363 denúncias - o número mais elevado dos períodos homólogos dos últimos quatro anos.