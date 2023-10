CRISE NO MÉDIO ORIENTE: Pelo menos 400 mortos nos ataques em Israel e Gaza

Ofensiva do grupo islâmico deixou os israelitas em estado de alerta. "Estamos em guerra", disse Netanyahu.

Na manhã deste sábado, Israel acordou em alerta, após um ataque surpresa desencadeado pelo grupo islâmico Hamas, com recurso a foguetes disparados na Faixa de Gaza. As sirenes em cidades como Tel Aviv e Beersheba começaram a ser ouvidas, enquanto múltiplos palestinianos armados passavam as fronteiras e entravam em solo israelita.

Além de terem provocado dezenas de mortes, os palestinianos fizeram reféns vários israelitas.

O primeiro-ministro israelita reagiu rapidamente e declarou "guerra" ao Hamas. "Estamos em guerra. Não numa operação, não são rondas de combates, é uma guerra", disse Benjamin Netanyahu.

No início da tarde começaram a surgir informações de uma resposta de Israel que fez centenas de mortos.



