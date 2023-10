Cristianinho junta-se a Cristiano Ronaldo no Al Nassr

Filho do internacional português reforça equipa de sub-15 do emblema saudita.

O filho do internacional português Cristiano Ronaldo juntou-se ao pai no Al Nassr.Aos 13 anos, Cristiano Ronaldo Júnior passa a integrar as fileiras da equipa sub-15 do clube saudita.A imprensa árabe confirmou que 'Cristianinho' se prepara para envergar a camisola com o número 7 e partilhou algumas fotos do jovem na Rede Social X.