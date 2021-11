Cristiano Ronaldo acaba multado em almoço com colegas do Man. United

Craque levou multa de estacionamento enquanto se deliciava com calamares e trufa.

Cristiano Ronaldo foi almoçar com o treinador e com os colegas de equipa do Manchester United esta quinta-feira, mas o almoço terminou com um amargo de boca para o craque português: ao sair do restaurante, tinha uma multa de estacionamento à sua espera.

CR7 e os colegas estiveram no luxuoso Cibo, em Altrincham onde, segundo o The Sun, o menu da equipa foi calamares, arancini de trufa (iguaria italiana que consiste em pequenas bolinhas de arroz recheadas e depois fritas), filetes de peixe e bife.

Ao sair do estabelecimento, Ronaldo foi surpreendido com uma ‘colorida’ multa amarela no seu Range Rover, que estava mal estacionado nas imediações do restaurante.



Mas não foi caso único na equipa: também o Bentley de Fred foi multado à porta do mesmo estabelecimento, por também ter desrespeitado as regras de estacionamento naquele local.