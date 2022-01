Cristiano Ronaldo com prémio especial e no 'onze' do ano, ao lado de Rúben Dias

Ronaldo foi reconhecido pela FIFA por se ter tornado o melhor marcador mundial por seleções.

O português Cristiano Ronaldo recebeu esta segunda-feira o prémio especial da FIFA, por se ter tornado o melhor marcador mundial por seleções, e integrou o 'onze' do 'onze do ano' FIFA/FIFPro pela 14.ª vez, ao lado de Rúben Dias.Ronaldo, que recebeu o prémio a finalizar a cerimónia, passou em 2021 a ser o melhor marcador de seleções, ao ultrapassar o iraniano Ali Daei, tendo, por agora, 115 golos.Em relação ao 'onze', numa 'estranha' tática '3-3-4', Ronaldo, que não falha a equipa do ano desde 2007, partilha o ataque com Haaland, Lewandowski, eleito o 'The Best', e o argentino Lionel Messi, também 'omnipresente' há 14 anos, enquanto o estreante Rúben Dias é acompanhado na defesa por Alaba e Bonucci.Os restantes membros da equipa de 2021 são o guarda-redes Donnarumma - que na eleição para o guarda-redes do ano foi batido pelo senegalês Édouard Mendy -, e os médios Kevin De Bruyne, Jorginho e Kanté.A equipa será 'orientada' pelo alemão Thomas Tuchel, do Chelsea, que foi eleito o técnico do ano.Se a equipa do ano masculina foi algo surpreendente, a feminina conseguiu a 'proeza' de não colocar qualquer jogadora do FC Barcelona, que dominou por completo o ano, nem mesmo Alexia Putellas, eleita a melhor jogadora do ano.Quanto ao treinador de uma equipa ou seleção feminina, a vitória foi para Emma Hayes, do Chelsea, goleada por 4-0 pelo 'Barça' na final da 'Champions', enquanto Christiane Endler levou o troféu para a melhor guarda-redes.No que respeita aos outros prémios, o argentino Erik Lamela bateu o portista Taremi na eleição do golo do ano e a canadiana Christine Sinclair, como Ronaldo, foi galardoada pelo seu recorde de golos por seleções, num total de 188.Por culpa do problema cardíaco de Christian Eriksen, num dos momentos mais marcantes, e aflitivos, do Euro2000, a seleção dinamarquesa, mais os seus médicos e staff técnico, levaram o prémio fair Play, sendo ainda premiados os adeptos de Dinamarca e Finlândia pelo comportamento no mesmo jogo.