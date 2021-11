Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vão ser pai de gémeos

Novidade foi confirmada pelo próprio numa publicação no Instagram.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Mateo Ronaldo e Eva Maria, frutos de uma gestação por barriga de aluguer.



O internacional e a modelo foram pais de Alana Martina em 2017.



Cristiano Ronaldo vai ser pai de gémeos pela segunda vez. A novidade foi confirmada pelo próprio numa publicação no Instagram.O craque português surge ao lado de Georgina Rodríguez e a segurar duas ecografias que comprovam a notícia.Recorde-se que a revista Hola avançou esta quinta-feira com rumores de que a família ia aumentar. A irmã de Ronaldo, Elma Aveiro, confirmou em exclusivo aoque estava "muito feliz" com a novidade.Cristiano Ronaldo é pai de Cristianinho, nascido em 2010, e dos gémeos