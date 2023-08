Cristiano Ronaldo e Luís Castro conquistam Taça dos Campeões Árabes

O Al Nassr venceu, este sábado, a Taça dos Campeões Árabes com um bis de Cristiano Ronaldo. A equipa do astro português derrotou o Al Hilal de Jorge Jesus e Rúben Neves, por 2-1.A primeira parte do encontro não teve alterações no marcador. Foi apenas na segunda parte que as redes balançaram pela primeira vez.

Aos 51 minutos o brasileiro Michael inaugurou o marcador para a turma de Jorge Jesus. A 20 minutos do final do jogo as contas complicaram-se para a equipa de Ronaldo, que ficou a jogar com menos um, após a expulsão do saudita Al Amri.No momento de maior dificuldade, apareceu o astro português. Aos 74 minutos Ronaldo marcou o primeiro golo e encaminhou a final para prolongamento.Já depois dos 90 minutos de tempo regulamentar, o Al Nassr operou a reviravolta com novo golo do português, que o VAR ainda demorou a validar.Este foi o sexto tento apontado pelo português em cinco jogos na Taça dos Campeões Árabes.Aos 103 minutos Luís Castro foi expulso, mas a equipa que já estava a vencer conseguiu manter-se na dianteira.Até final ainda houve tempo para Ronaldo sair de campo lesionado e a chorar. O português foi transportado na viatura de apoio médico para fora do relvado e coxeou no caminho até ao banco.Esta foi a primeira vez que o Al Nassr conquistou este troféu, naquele que foi o primeiro título de Ronaldo e Luís Castro no Médio Oriente.