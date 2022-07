Cristiano Ronaldo irritado com corte salarial de 20 mil euros por dia

Quando trocou a Juventus pelo United, CR7 acertou um salário semanal de 480 mil libras. Ao câmbio desta terça-feira, são 559 mil euros, o que dá sensivelmente 29 milhões de euros por época. Para lidar com a perda de receita derivada de ter falhado a Champions, o United cortou o vencimento em 25% a todo o plantel. No caso do craque português, é um corte de 140 mil euros por semana. Feitas as contas de outra forma, Ronaldo vai passar a ganhar 60 mil euros por dia em vez de 80 mil, um corte de 20 mil euros diários.

O futuro de Ronaldo continua a ser uma incógnita. O internacional português está decidido a deixar Manchester, seguindo para um clube que jogue a Liga dos Campeões.Ronaldo falhou esta terça-feira, pelo segundo dia consecutivo, a apresentação nos trabalhos do United. O clube comunicou ter autorizado a ausência do jogador por "motivos familiares", mas a imprensa britânica noticiou que os responsáveis do clube não fazem ideia dos planos de Ronaldo.Está mesmo em dúvida a presença na digressão da equipa, que começa sexta-feira, por Tailândia e Austrália, num estágio que se prolonga por mais de duas semanas.