Cristiano Ronaldo partilha fotografia de Natal com a família em Manchester

O natal do craque português este ano fugiu à tradição e a família Aveiro trocou a Madeira por Manchester, onde passou as festividades.

Cristiano Ronaldo fez questão de partilhar uma fotografia do encontro que reuniu 15 elementos da família na casa do jogador. Na consoada estiveram presentes a mãe, Dolores Aveiro, e o companheiro, José Andrade, as duas irmãs, Elma e Katia, os sobrinhos e o companheiro de Katia.

"De coração cheio, desejo a todos um Feliz Natal", pode ler-se na legenda da fotografia.