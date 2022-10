Cristiano Ronaldo recolhe aos balneários antes do apito final ao perceber que não ia jogar contra o Tottenham

Cristiano não fez parte do onze inicial.

Na 12.ª jornada da Premier League, o Manchester United recebeu, esta quarta-feira, o Tottenham, no estádio Old Trafford, em Inglaterra.



De acordo com o Goal, Cristiano Ronaldo não se encontra no onze inicial, ficando no banco dos suplentes.





Acho que este é o melhor onze

De recordar que, já não é a primeira vez que o capitão da seleção portuguesa fica de fora. Após ter demonstrado irritação por ter sido substituído na receção ao Magpies, o avançado volta a ser substituído no jogo desta quarta-feira."Tenho de pensar que temos quatro jogos em 10 dias e quero os avançados frescos fisicamente. Tenho de fazer rotação.", garantiu o treinador Erik Ten Hag, na antevisão do jogo.

De acordo com o neerlandês, "trata-se de construir a melhor equipa perante um Tottenham compacto".



Antes do apito final e ao perceber que não ia entrar em campo, o avançado português recolheu aos balneários.