Cristina Ferreira recebe proposta milionária e reforço de poderes

Se aceitar renovar o contrato com a Media Capital, a estrela da TVI vai ganhar mais e ter mais poder.

Cristina Ferreira, que acaba o seu contrato com a Media Capital a 31 de agosto, tem uma proposta milionária em mãos para prolongar o seu vínculo. O CM sabe que a ideia da administração é mantê-la no cargo de diretora de Entretenimento da TVI e reforçar-lhe os poderes com novos cargos: funções de administradora executiva com os pelouros do Digital, Novos Negócios e Talento.

Se aceitar, Cristina Ferreira – faz 46 anos a 9 de setembro – passará a usufruir um ordenado milionário – o mais bem pago das estrelas da televisão em Portugal -, com uma remuneração anual fixa de um milhão e duzentos mil euros líquidos, ao qual acresce vários extras. A TVI remunerará adicionalmente micro espaços publicitários nos seus programas no "day-time" e no "prime time", irá rever a remuneração para os IVR (chamadas de valor acrescentado), sendo que independentemente do esquema que vier a ser acordado e terá sempre uma percentagem dos IVR gerados nos seus programas. A proposta apresentada pela Media Capital à estrela do canal de Queluz de Baixo desafia-a ainda a desenvolver novos produtos e serviços em conjunto, explorando a marca e imagem da própria Cristina Ferreira, com partilha de receitas.

O CM sabe ainda que nessa proposta, a também apresentadora deverá estar disponível para ir para o ar 60 horas mensais.

Há ainda outro ponto que irá render mais uns milhares de euros à conta de Cristina Ferreira caso aceite esta proposta da Media Capital: os seus dois homens de confiança, João Patrício e o André Manso, passam a ter um vínculo contratual direto com a TVI. Ou seja, anteriormente eram pagos do "bolo" recebido por Cristina Ferreira e agora será diretamente a empresa a pagar.