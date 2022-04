Cristina Rodrigues, que passou do PAN para o Chega, gera polémica

A ex-deputada não inscrita é agora assessora no partido de André Ventura.

Cristina Rodrigues passou a ser nome conhecido no panorama político português e, agora, vê-se a braços com alguma polémica, devido à 'troca' de partidos.

Agora assessora do Chega, foi eleita nas eleições de 2019 pelo círculo de Setúbal pelo PAN. Recorde-se que a então deputada bateu-se sempre por um dos objetivos de base e grande proposta do partido: o fim das touradas em Portugal, tendo estado no PAN enquanto o partido apresentou também propostas para limitar os apoios do estado a esta atividade, assim como manifestando-se contra a transmissão de espectáculos tauromáquicos na televisão pública.



Em junho de 2020, Cristina Rodrigues entrou em desacordo com a direção do partido, na altura liderado por André Silva e desvinculou-se do PAN, passando a deputada não-inscrita.



Hoje a desempenhar funções como assessora do Chega, Cristina Rodrigues tem sido alvo de críticas por o novo partido em que está inserida ter apresentado uma propostas para reduzir o IVA das touradas para 6 por cento.