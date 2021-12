Cuidador desesperado tenta matar a mãe de 96 anos e atira-se de prédio

Caso aconteceu na passada sexta-feira na Maia.

Uma idosa de 96 anos sobreviveu ao ataque do filho, um homem de 59 anos, que a tentou matar com um cocktail de medicamentos, estrangulamento e à facada. Segundo a imprensa nacional deste domingo, o homem, ao pensar que tinha conseguido matar a mãe, atirou-se do terraço do prédio onde ambos viviam, na Maia.

A mulher está internada no Hospital São João, no Porto, e não corre perigo de vida. O caso aconteceu na passada sexta-feira. As autoridades suspeitam que se trate de um caso de esgotamento psicológico, pois o homem era cuidador da idosa. A falta de apoio institucional poderá estar na origem do ato de desespero, segundo a imprensa deste domingo.

O agressor e a idosa viviam num prédio do centro da cidade da Maia. O homem estava desempregado há vários anos e cuidava da mãe sete dias por semana, sem apoio de entidades sociais.