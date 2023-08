Da "Igreja com portas abertas" ao apelo à autenticidade: Leia as 10 frases mais marcantes do Papa na JMJ

Sumo Pontífice esteve em Portugal entre 2 e 6 de agosto e, com alguns improvisos, fez discursos que serão recordados durante muitos anos.

Alguns improvisados e outros escritos previamente, os discursos do Papa Francisco marcaram a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Do aviso aos jovens que "a Igreja não tem portas" à lembrança que tudo na vida requer esforço, recorde as dez frases ditas pelo Sumo Pontífice na passagem por Portugal, entre 2 e 6 de agosto, que foram recebidas com emoção e entusiasmo pelos jovens peregrinos.



1 - "Estou feliz por estar em Lisboa"



"O Senhor Presidente sabe acolher bem. Obrigado! Estou feliz por estar em Lisboa, cidade do encontro que abraça vários povos e culturas e que, nestes dias, se mostra ainda mais universal; torna-se, de certo modo, a capital do mundo, a capital do futuro, porque os jovens são o futuro." - No dia em que chegou a Portugal, no encontro com as autoridades, com a sociedade civil e com o corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, na quarta-feira, 2 de agosto.



2 - "Estar insatisfeito é um bom antídoto contra o narcisismo"



"Não devemos ter medo de nos sentir inquietos, de pensar que tudo o que possamos fazer não basta. Neste sentido e dentro duma justa medida, estar insatisfeito é um bom antídoto contra a presunção de autossuficiência e contra o narcisismo." - No encontro com os jovens na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, na quinta-feira, 3 de agosto.



3 - "As crises têm que ser atravessadas"



"Uma vida sem crise é como a água destilada, não sabe de nada. Não serve para nada, senão para guardar no armário à porta fechada. As crises devem ser aceites, devem ser assumidas e resolvidas, porque ficar prisioneiro na crise também não é bom… seria um suicídio contínuo. É como estar para chegar e nunca mais se chega, não é? As crises têm que ser atravessadas, devemos aceitá-las. E raramente sozinhos." - No encontro com os jovens das Scholas Occurrentes, na Sede das Scholas Occurrentes de Cascais, na quinta-feira, 3 de agosto.



4 - "Somos amados como somos. Nenhum de nós é um número"



"Somos amados como somos. Não como gostaríamos de ser, mas como somos agora. E este é o ponto de partida da JMJ, mas sobretudo o ponto de partida da vida. Jovens moços e moças, somos amados como somos, sem maquilhagem. Compreendeis isto? E cada um de nós é chamado pelo nome. Não se trata de um simples modo de dizer, é Palavra de Deus (cf. Is 43, 1; 2 Tm 1, 9). Amigo, amiga, se Deus te chama pelo nome significa que, para Ele, nenhum de nós é um número; mas é um rosto, é uma cara, é um coração." - Na cerimónia de Acolhimento, no Parque Eduardo VII, na quinta-feira, 3 de agosto.

5 - "Não devemos deixar-nos 'definir' pela doença"



"Não devemos deixar-nos 'definir' pela doença ou pelos problemas, porque não somos uma doença, não somos um problema. Cada um de nós é um presente, é um dom único, com os seus limites mas um dom precioso e sagrado para Deus, para a comunidade cristã e para a comunidade humana. E, assim como somos, enriquecemos o conjunto e deixamo-nos enriquecer pelo conjunto!" - No encontro no Bairro da Serafina, na sexta-feira, 4 de agosto.

6 - "Ninguém tem maior amor do que quem dá a vida"



"Ninguém tem maior amor de quem dá vida pelos seus amigos, daquele que dá a vida pelos outros. Não vos esqueçais disto: ninguém tem maior amor do que quem dá a vida. Assim o ensinou Jesus. Por isso, quando contemplamos o Crucificado, naquela condição tão dolorosa, tão dura, vemos a beleza do Amor que dá a sua vida por cada um de nós." - Na Via Sacra no Parque Eduardo VII, na sexta-feira, 4 de agosto.

7 - "A Igreja não tem portas, para que todos possam entrar"



"A Capelinha onde nos encontramos constitui uma bela imagem da Igreja: acolhedora, sem portas. A Igreja não tem portas, para que todos possam entrar. E aqui podemos insistir também no facto que todos podem entrar, porque esta é a casa da Mãe, e uma mãe tem sempre o coração aberto para todos os seus filhos, todos, todos, todos, sem excluir nenhum!" - Na recitação do terço, em Fátima, no sábado, 5 de agosto.

8 - "A alegria, é preciso procurá-la, é preciso descobri-la"



"A alegria que nos veio de tais raízes é a que devemos dar, porque nós temos raízes de alegria e, simultaneamente, podemos ser raízes de alegria para os outros. Não se trata de levar uma alegria passageira, uma alegria momentânea, mas uma alegria que cria raízes. Uma pergunta: como podemos tornar-nos raízes de alegria? A alegria não está fechada na biblioteca – embora seja necessário estudar –, encontra-se noutra parte. Não está guardada à chave. A alegria, é preciso procurá-la, é preciso descobri-la. É preciso descobri-la no diálogo com os outros, onde devemos dar as raízes de alegria que recebemos." - Na vigília no Parque Tejo, no sábado, 5 de agosto.

9 - "Na vida nada é de graça. Só o amor de Jesus!"



"Quem fica caído, a sua vida já «passou à reforma», está encerrada! Fechou-se à esperança, fechou-se aos anseios, fica por terra. E quando virmos alguém, um amigo nosso, que caiu, que devemos fazer? Levantá-lo. Reparai, quando alguém tem de levantar ou ajudar uma pessoa a levantar-se, que gesto faz? Olha-a de cima para baixo. Trata-se da única ocasião, do único momento em que é lícito olhar uma pessoa de cima para baixo: quando queremos ajudá-la a levantar-se. Quantas vezes vemos pessoas que nos olham sobranceiras, por cima do ombro, de cima para baixo! É triste. O único modo, a única situação em que é lícito olhar de cima para baixo uma pessoa é (dizei-o vós... forte!) para a ajudar a levantar-se. Na vida, para se conseguir algo, é preciso treinar a caminhar. Às vezes não temos vontade de caminhar, não temos vontade de nos esforçar; copiamos os exames, porque não temos vontade de estudar e não chegamos ao resultado desejado. Não sei se algum de vós gosta de futebol… Eu gosto. Por trás dum golo, que temos? Muito treino. Por trás dum resultado, que há? Muito treino. E, na vida, nem sempre se pode fazer o que apetece, mas aquilo que nos leva a realizar a vocação que temos dentro de nós… Cada um tem a sua vocação. É preciso caminhar. E, se cair, levanto-me ou haja alguém que ajude a pôr-me de pé. Não ficar caído. É preciso caminhar e, no caso de cair, levantar-se; caminhar com uma meta; treinar-se todos os dias na vida. Na vida, nada é de graça; tudo se paga. Só uma coisa é gratuita: o amor de Jesus!" - Na vigília no Parque Tejo, no sábado, 5 de agosto.



10 - "Quando aprendemos a amar como Jesus tornamo-nos luminosos"



"Também nós precisamos de esperança, de alguma luz, para enfrentar a escuridão do dia a dia. Quando aprendemos a amar como Jesus tornamo-nos luminosos. Fazemos luz quando fazemos obras de amor. Se se viram para dentro são fechados e egoístas e a luz apaga-se." - Na missa de envio, no Parque Tejo, no domingo, 6 de agosto.