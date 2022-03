Da tensão à guerra: A explicação sobre o que levou ao conflito armado na Ucrânia

Estalar da guerra é culminar de um 'braço de ferro' que vem desde o fim da URSS. Violência escala desde 2014.

Dois membros fundadores da URSS, dois países que nas últimas décadas fizeram percursos distintos mas que, diversas vezes, se cruzaram em tensões políticas e socioeconómicas: A Rússia lançou uma ofensiva contra a Ucrânia e abriu guerra, perante o espanto da comunidade internacional.

No entanto, o estalar do conflito é apenas o culminar de uma tensão que se mantinha já desde a década de 1990, e que se veio a adensar a partir de 2014, sempre com a NATO como pano de fundo, e os EUA como ator secundário.

O CM mostra-lhe a análise aos principais acontecimentos e escalada de tensões que agora desembocam na guerra aberta entre a Rússia e a Ucrânia.



