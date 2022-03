Da universidade para a guerra: o relato de dois jovens ucranianos que estão na linha da frente

Maksym Lutsky e Dmytro Kisilenko têm 18 e 19 anos.

Maksym Lutsky, de 19 anos, e Dmytro Kisilenko, de 18, são dois jovens ucranianos que abandonaram os estudos para combater na guerra. Ambos tornaram-se voluntários num centro em Kiev e já receberam os equipamentos necessários para o confronto.

Numa reportagem da BBC News é revelada a história dos jovens que trocaram os livros pelas armas. "Aprendi a atirar, a agir em combate e também outras coisas que serão cruciais na luta com os russos", revela Dmytro, garantindo que os pais estão orgulhosos da decisão que tomou pelo país.

"Sinto-me muito mais confiante do que antes, pois adquirimos conhecimento suficiente em táticas, artes marciais, emergências médicas e no que fazer no campo de guerra", conta Maksym.

Dmytro e Maksym estudavam na mesma universidade e também vieram da mesma cidade, situada junto à fronteira com a Rússia. As famílias permanecem na região, que está a ser bombardeada pelas tropas russas.



Os dois jovens uniram-se por um objetivo em comum e vão estar na linha de frente em menos de uma semana de treinos.



Quando questionado sobre se têm medo, Maksym responde: "Não muito". "Mas é da natureza humana sentir medo, e é claro que no fundo da alma sinto um pouco pois ninguém quer morrer, mesmo que seja pelo seu país. Então, a morte não é uma opção para nós", explica o jovem de 19 anos.



Recorde-se que a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro.