Daesh reivindica ataque que matou dois adeptos de futebol em Bruxelas

Suspeito foi morto pela polícia.

O Daesh reivindicou a autoria do ataque que matou duas pessoas, esta segunda-feira, em Bruxelas. O anúncio foi feito no canal do grupo no Telegram, esta terça-feira. homem suspeito de matar a tiro dois adeptos de futebol suecos e ferir outro em Bruxelas era um tunisino de 45 anos que teve um pedido de asilo rejeitado em 2020, mas continuou a viver ilegalmente na Bélgica.