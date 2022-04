'Dama da droga' fica 18 dias presa em Tires até entrega de documentação para extradição

O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu esta quinta-feira a validação do mandado de detenção emitido pelas autoridades brasileiras contra Nelma Kodama, a "Dama da Droga", contudo faltam documentos para formalizar a sua extradição.



Neste momento o Tribunal aguarda pelo envio dos documentos, sendo que até lá ficará dezoito dias na prisão de Tires, que é o prazo para a entrega destes.



A brasileira Nelma Kodama foi a primeira denunciante no processo ‘Lava Jato’, e foi presa no Hotel Ritz, em Lisboa - onde vivia - por suspeita de integrar uma rede internacional de cocaína.

A "Dama da Droga" está envolvida no esquema de introdução de droga em fuselagens de aviões que, em fevereiro de 2021, apanhou João Loureiro, ex-presidente do Boavista, num jato carregado com mais de 500 quilos de cocaína.Até ao momento não há suspeitos portugueses, apenas brasileiros. Foram detidos sete no outro lado do Atlântico, apenas um no nosso país.Havia mandados para dois, emitidos pelas autoridades brasileiras, mas um dos suspeitos está desaparecido. Continua também fugido um homem espanhol que esperava pela chegada do avião no Aeródromo de Tires, em Cascais, mas que fugiu mal a carga de droga foi encontrada.Ainda no Brasil, Nelma foi suspeita de recetação de joias roubadas.