"Dama da droga" recorre para o Supremo para tentar escapar à cadeia no Processo Lava Jato

Nelma Kodoma vai recorrer da decisão do

Tribunal da Relação de Lisboa para o Supremo Tribunal. O Tribunal da Relação validou a 21 de abril o mandado de detenção emitido pelas autoridades brasileiras.A brasileira Nelma Kodama está presa na cadeia de Tires e foi a primeira denunciante no processo ‘Lava Jato’. Foi presa no Hotel Ritz, em Lisboa - onde vivia - por suspeita de integrar uma rede internacional de cocaína.

A "Dama da Droga" está envolvida no esquema de introdução de droga em fuselagens de aviões que, em fevereiro de 2021, apanhou João Loureiro, ex-presidente do Boavista, num jato carregado com mais de 500 quilos de cocaína.