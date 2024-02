Dani Alves chora durante julgamento da alegada violação e admite que bebeu demasiado

Ex-futebolista garante que não forçou a denunciante a acompanhá-lo à casa de banho nem a ter relações sexuais.

O Ministério Público espanhol pede nove anos de prisão para o ex-futebolista.

O ex-jogador brasileiro Dani Alves, que está acusado de ter violado uma jovem de 23 anos numa discoteca em Barcelona, Espanha, chorou durante o julgamento enquanto respondia às questões da advogada de defesa.Segundo o portal G1, o futebolista brasileiro admitiu que bebeu demais durante a noite da alegada violação, mas que não forçou a mulher a acompanhá-lo à casa de banho nem a manter as relações sexuais.Dani Alves confessou que mentiu inicialmente quando disse que não tinha mantido contacto com a denunciante porque não queria que a sua mulher descobrisse o ato extraconjugal.O julgamento de Dani Alves teve início esta segunda-feira e já contou com o depoimento de 28 testemunhas. A jovem que acusou Dani Alves prestou declarações durante cerca de uma hora e a sua voz foi distorcida para proteção. Acusado de agressão sexual, Dani Alves foi detido em 20 de janeiro do ano passado devido a um "alto risco de fuga" para o Brasil.