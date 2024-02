Dani Alves condenado a quatro anos e seis meses por agressão sexual

Tribunal dá como provada a violação de uma mulher de 23 anos na casa de banho de uma discoteca.

Um tribunal de Barcelona condenou Daniel Alves a quatro anos e seis meses de prisão por agressão sexual, avançou o jornal espanhol Marca.O brasileiro é acusado de ter violado uma mulher de 23 anos, a 30 de janeiro de 2022, na casa de banho de uma discoteca na capital da Catalunha. "A vítima não consentiu e existem provas que, além do depoimento da queixosa, permitem que a violação seja considerada provada", refere o tribunal em comunicado de imprensa.A 5 de fevereiro, a jovem confirmou os factos em tribunal. De acordo com uma amiga e uma prima da jovem, o ex-futebolista terá apalpado duas mulheres antes de a violar. Na noite da violação, o ex-futebolista do Barcelona "voltou para casa muito bêbado", relatou a esposa , Joana Sanz.

O defesa, de 40 anos, segundo a acusação, tem uma versão que não condiz com a da vítima, que tem "uma história absolutamente credível" de ter sofrido violência e violação, ao passo que o brasileiro alterou quatro vezes a sua versão desde que foi detido.

A acusação tinha pedido nove anos de prisão para o futebolista, bem como o pagamento de 150 mil euros à vítima e liberdade sob supervisão de 10 anos após sair da prisão.