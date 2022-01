Danilo Pereira está infetado com Covid-19

Jogador está em isolamento. Outros jogadores do PSG já tinham testado positivo.

Danilo Pereira, médio português do PSG, está infetado com covid-19, informou esta segunda-feira o clube francês.O jogador, que já foi colocado em isolamento, junta-se assim a Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala, os outros elementos da equipa que também estão a braços com o vírus.O PSG defronta hoje o Vannes, nos 16 avos-de-final da Taça de França.