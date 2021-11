"Dar ao País a capacidade de sonhar": Paulo Rangel promete progresso em eventual Governo do PSD

, Paulo Rangel disse que pessoalmente foi "muito claro desde o primeiro dia", uma vez que, considera que "não podemos ter acordos com o Chega".

Ainda assim, Paulo Rangel considera que é necessário respeitar autonomia regional do PSD Açores."O que é que é essencial? É essencial termos uma alternativa à governação do PS. Um voto no PS em janeiro é um voto inútil porque o PS não se vai aliar à esquerda", vincou o candidato fazendo críticas ao Governo do Partido Socialista e salientando que Portugal precisa de um executivo de quatro anos.Paulo Rangel afirmou ainda em entrevista que o seu grande objetivo é "obter maioria absoluta". Se a maioria não for atingida, o candidato considera que "o PSD fará um acordo de coligação se possível com o CDS-PP, o seu parceiro natural, ou com a Iniciativa Liberal".Relativamente à crise dos combustíveis, Paulo Rangel alerta que "quase 60% do preço dos combustíveis vai para os bolsos do Estado" e acusa António Costa de ter prometido baixar os impostos, quando na realidade não o fez."Os portugueses quando forem votar têm que fazer um balanço. Temos que ter consciência onde é que nos trouxeram as políticas socialistas", acrescentou considerando que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser um "tronco" das políticas portuguesas.O eurodeputado recusa participar em "jogos" e garante que a sua proposta para os portugueses "é dar ao país a capacidade de sonhar. Em quatro anos podemos progredir... subir na vida".