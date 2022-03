Darwin falha jogo dos encarnados com o Estoril este domingo

Treinador do Benfica não pode contar com o goleador uruguaio e com Taarabt.

"Não é pelas ausências do Darwin ou do Taarabt que não vou deixar de dormir descansado. O plantel tem 23 jogadores, mais os guarda-redes, e em todos os momentos temos de estar preparados para estas situações de lesões e castigos. Nós não temos o Darwin, mas podemos contar com o Yaremchuk, o Gonçalo Ramos e o Henrique Araújo”. Assim analisou Nélson Veríssimo as ausências dos jogadores que falham este domingo, devido a castigo, o embate com o Estoril.









O treinador do Benfica revelou ainda ter alertado os jogadores para a mudança de chip da Liga dos Campeões para a Liga. “Temos muitos jogadores que têm a experiência e conhecimento da mudança de abordagem. Houve também o sorteio [águias defrontam o Liverpool nos quartos de final da Champions], mas sensibilizámos os jogadores de que o foco está no Estoril”, disse, reconhecendo depois que o jogo com o Ajax (triunfo por 1-0) foi “muito exigente”.

Benfica SAD: Liderança repartida é uma boa decisão?

Sobre o Estoril, adversário com quem o Benfica empatou (1-1) na 1ª volta, Veríssimo não poupa elogios: “Muito mudou. Defrontámos uma equipa que está muito confortável na classificação e que já atingiu o seu objetivo. Uma equipa que tem uma ideia muito bem definida a atacar e a defender, e com o mesmo treinador há dois anos. Espera-nos um jogo difícil e temos de estar ao nosso melhor nível. O nosso objetivo, como sempre, passa por ganhar.”



Gonçalo ramos elogiado pela polivalência



“A capacidade do Gonçalo Ramos em jogar como 1.º avançado, 2.º avançado ou até 3.º médio dá-nos muito, tanto a nível defensivo como ofensivo”, disse Veríssimo.





Weigl na seleção após melhoria da equipa



“Quando a equipa está coletivamente forte, as individualidades sobressaem. Acredito que o Weigl vai dar uma resposta bastante positiva na seleção”, revelou o técnico.