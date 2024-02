De campeão do mundo a "rei do kebab": Futebolista alemão tem fortuna de 200 milhões de euros

Subiu ao Olimpo do futebol com a seleção, mas agora concilia os relvados com os negócios.

Lukas Podolski, ex-jogador de Arsenal, Inter ou Bayern Munique, ainda está no ativo, mas não é pelas façanhas desportivas que mais se tem destacado nos tempos recentes.O campeão do mundo pela Alemanha tem uma fortuna superior a 200 milhões de euros conseguida através de investimentos numa cadeia de restaurantes de kebabs no seu país natal.Além disso, revela o The Sun, lançou um festival de música, um centro desportivo e um torneio de futebol com influencers, antigos jogadores e adeptos. O atual jogador do Górnik Zabrze, da Polónia, criou uma marca de gelados em 2017, quando jogava nos japoneses do Vissel Kobe.Um ano depois, criou a Mangal Doner, um restaurante de kebab que já abriu mais de 30 estabelecimentos na Alemanha.Podolski tem sido vocal no apoio ao seu negócio, não se inibindo de criticar a concorrência. "Se fores ao McDonalds pagas o mesmo que nos meus restaurantes, ou mais. Mas a comida vai ser uma porcaria, sem qualidade", disse.A fortuna pessoal aumentou desde que investiu nestes negócios, mas os salários enquanto jogador alavancaram os números. O alemão era um dos mais bem pagos aquando da passagem pelo Arsenal, entre 2012 e 2014.Esta temporada já marcou três golos e assistiu os colegas cinco vezes, em 18 jogos na primeira liga polaca. Foi internacional pela Alemanha 130 vezes e já conquistou dez títulos, entre os quais se destaca o título de campeão do mundo, em 2014.