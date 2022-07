Decisão de Costa gera 1,6 milhões de euros a Diretor de Comunicação do Governo

João Cepeda fez uma fortuna com a venda da quota da empresa que ganhou o concurso da Câmara de Lisboa para o Mercado da Ribeira.

O diretor de Comunicação do Governo ganhou cerca de 1,6 milhões de euros com a decisão da Câmara de Lisboa de adjudicar a concessão de exploração do Mercado da Ribeira, em 2010, à MC - Mercados da Capital. Na altura, António Costa liderava a autarquia e João Cepeda, que trabalha agora no gabinete do primeiro-ministro, era sócio da empresa.

Conheça a história completa no site do Correio da Manhã