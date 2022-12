Defesa de Manuel Pinho pondera recorrer depois de novamente rejeitado pedido de "habeas corpus"

Ricardo Sá Fernandes defende que a "manutenção da medida de coacção privativa da liberdade " é "ilegal".

Manuel Pinho é, desde 2017, arguido no processo EDP, por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais. Está em prisão domiciliária desde dezembro.

A defesa de Manuel Pinho reagiu esta terça-feira à rejeição do segundo pedido de "habeas corpus" , para a libertação imediata do antigo ministro da Economia que se encontra em prisão domiciliária, no caso EDP e pondera recorrer da decisão para o Tribunal Constitucional."Estamos ainda a ponderar a possibilidade de um eventual recurso para o Tribunal Constitucional", anunciou o advogadoem comunicado.O advogado abordou ainda a "caducidade da medida de coação privativa de liberdade", reforçando que a medida é "ilegal" por já se ter passado um ano da falta de acusação em que o arguido se mantém privado da liberdade."Respeitamos a decisão do Supremo Tribunal, que segue uma das interpretações possíveis para a lei. Continuamos, todavia, a perfilhar o entendimento de que não há qualquer razão substancial para que a detenção não seja submetida ao mesmo regime que a prisão preventiva ou a obrigação de permanência na habitação, sendo, de resto, bastante mais gravosa do que esta última", assegura ainda.