Demolição do prédio Coutinho já começou com equipamento "único em Portugal"

A demolição do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, já começou. O edifício de 13 andares está a ser demolido com uma máquina giratória, com um braço que atinge os 40 metros de altura. Um equipamento "único em Portugal", diz a sociedade VianaPolis.Este trabalho está a ser realizado piso a piso, até que os 13 andares do edifício sejam totalmente destruídos. Esta demolição tem um custo de cerca de 1,2 milhões de euros e deverá estar concluída em março de 2022.Ao todo, vão ser retiradas 11.200 toneladas de betão, 2.800 tijolo, 115 de produtos cerâmicos, 360 de aço, 110 de madeira, 56 de vidro e 32 de alumínio.