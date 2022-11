Denúncias de ajustes diretos e concursos públicos ilegais tramam secretário de Estado do Mar

O Ministério Público (MP) está a investigar a Câmara de Viana do Castelo, por suspeita de violação da lei da contratação pública em ajustes diretos e concursos públicos. A investigação centra-se no período em que José Maria Costa, atual secretário de Estado do Mar, foi presidente da autarquia. Em 2018, por exemplo, o município terá feito alegados ajustes diretos e concursos públicos ilegais de quase 5,5 milhões de euros. O inquérito foi aberto na sequência de denúncias feitas ao MP.Leia a notícia completa no Correio da Manhã